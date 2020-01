Hilton lancia il nuovo brand lifestyle Tempo, dedicato ai “modern achievers”

E’ il sesto brand annunciato dal gruppo negli ultimi tre anni, il diciottesimo nel portfolio della compagnia. Hilton ha lanciato in questi giorni a New York il suo nuovo marchio lifestyle Tempo, dedicato come si legge in una nota ufficiale ai “modern achiever“. Una definizione in verità piuttosto fumosa, in un contesto di mercato nel quale i cosiddetti brand lifestyle si sono davvero moltiplicati come funghi negli ultimi anni.

L’idea di Hilton è quindi quella di rivolgersi alle persone dallo spirito giovane che viaggiano frequentemente per lavoro e per svago, ha dichiarato a HotelNewsNow il responsabile globale della compagnia per lo sviluppo di nuovi brand, Phil Cordell. Consumatori che sono disposti a pagare qualcosa in più per soggiornare in strutture diverse da quelle dotate di un’offerta uniforme rispondente a mere logiche di economia di scala.

Il marchio Tempo si dovrebbe situare a un livello leggermente superiore a quello degli Hilton Garden Inn ma al di sotto dei Canopy by Hilton. La sua offerta sarà caratterizzata da stanze di poco meno di 30 metri quadrati, in cui il 40% dello spazio sarà dedicato al bagno e a un’area chiamata “get ready zone”. Il tavolo da lavoro sarà inoltre separato dalla zona letto, in modo da permettere agli ospiti di percepire lo stacco dei vari momenti di soggiorno in hotel. Tra i servizi in camera, ci sarà anche un rituale del mattino e del sonno, elaborato dall’esperta in pratiche anti-stress Arianna Huffington, tramite la sua compagnia Thrive Global.

Al momento i programmi di sviluppo prevedono l’apertura a breve di una trentina di strutture, a cui seguirà presto la firma di altrettanti hotel. L’espansione riguarda per ora unicamente gli Stati Uniti con inaugurazioni a Manhattan, Maui, Dallas, Boston, Atlanta, Los Angeles, Houston, Phoenix, Washington e Lexington, nel Kentucky. La prima è in calendario entro i prossimi 18 mesi. L’obiettivo è quello di raggiungere quota 500 indirizzi negli Usa entro appena dieci anni.

In linea di principio il concept Tempo riguarda hotel da circa 140 camere. Ogni albergo dovrebbe inoltre includere uno staff a tempo indeterminato di una trentina di risorse, compreso il personale housekeeping, il front-desk e l’f&b.

Come si accennava, il segmento in cui si inserisce il nuovo brand Tempo è piuttosto affollato e include, solo per fare qualche esempio, marchi Marriott come W Hotels, Moxy Hotels, Ac Hotel ed Edition, nonché alcuni Ihg quali Kimpton, Indigo e voco, a cui si aggiunge anche il Caption by Hyatt.