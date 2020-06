Hilton annuncia il taglio di 2.100 posti di lavoro corporate Circa il 22% dei collaboratori corporate Hilton a livello globale saranno lasciati a casa. L’emergenza Covid continua a incidere pesantemente sui conti delle compagnie del turismo e gli annunci di tagli si susseguono senza apparente soluzione di continuità. La notizia di Hilton giunge infatti oggi insieme a quella relativa alla chiusura delle rete agenziale Tui in Francia. Il gruppo americano ha anche dichiarato la propria intenzione di estendere le misure di riduzione degli orari e di Cassa già in atto per ulteriori 90 giorni. “Nei suoi 101 anni di storia, Hilton non ha mai affrontato una crisi di questa portata – ha dichiarato il ceo del gruppo, Christopher Nassetta -. L’ospitalità sarà sempre un business di persone al servizio di altre persone. Per questo motivo sono assolutamente devastato dalla decisione presa”. I collaboratori interessati dai licenziamenti sono un totale di 2.100. Oltre a ricevere il tfr, assicura la compagnia, avranno accesso ai programmi di formazione Hilton, a vie preferenziale di reclutamento nel momento della ripartenza e ai benefici dei programmi fedeltà della catena. Il gruppo con base in Virginia non è l’unico a essere stato costretto a ridurre sensibilmente la propria forza lavoro. Altri colossi dell’ospitalità, come Marriott, Hyatt e Wyndham, hanno infatti operato tagli e licenziamenti durante la crisi Covid, anche se le loro comunicazioni in merito hanno fornito meno dettagli sugli impatti quantitativi di tali misure.

