Federalberghi: protocollo d’intesa con Abi per facilitare l’accesso al bonus vacanze Che l’associazione degli albergatori avrebbe preferito un aiuto diretto alle imprese, piuttosto che il bonus vacanze, Federalberghi lo ha ripetuto più volte. Ciononostante è anche pragmaticamente consapevole di quanto poco saggio sarebbe disperdere un plafond da 2,4 miliardi di euro. Ecco allora che l’organizzazione datoriale guidata da Bernabò Bocca ha siglato un protocollo d’intesa con l’Associazione bancaria italiana per permettere il più ampio utilizzo dell’incentivo contenuto nell’ultimo decreto Rilancio. Il documento segue il provvedimento attuativo emanato ieri dall’agenzia delle Entrate, che disciplina le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta da parte dell’impresa turistico ricettiva e l’eventuale cessione del credito, anche alle banche. Abi e Federalberghi intendono in questo modo attivare iniziative congiunte per diffondere la conoscenza della misura e sollecitare i propri rispettivi associati a contribuire fattivamente alla diffusione e all’applicazione della misura. Tra le azioni in via di definizione, mediante il coinvolgimento delle strutture organizzative locali, ci saranno anche iniziative per favorire la conoscenza del bonus e la stipula di accordi diretti volti a efficientare il processo di cessione del credito, in modo da mettere a disposizione risorse liquide aggiuntive per i fornitori di servizi turistico-ricettivi.

