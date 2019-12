Dws (Deutsche Bank) acquisisce il Glam Hotel di Milano Continua l’interesse degli investitori tedeschi nei confronti degli asset ricettivi italiani. Negli stessi giorni in cui si chiudeva l’acquisto delle quattro strutture del complesso Ca’ Marcello di Mestre da parte di Deka Immobilien è infatti giunta la notizia di una nuova transazione. Oggetto dell’operazione è questa volta il 4 stelle Glam Hotel di Milano: la società di asset management Dws, controllata da Deutsche Bank, ne ha infatti acquisito la proprietà, per conto del fondo real estate Europe II, dalla Reale Immobili s.p.a., parte del gruppo Reale. Il valore della transazione non è stato svelato. Completamente rinnovata nel 2015, la struttura si trova nei pressi della Stazione centrale e dispone di 171 camere distribuite su 12 piani, nonché di ristorante, bar, fitness centre e spazi meeting. Cushman & Wakefield ha assistito Reale Immobili s.p.a. nella definizione dell’operazione.

