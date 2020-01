Cambio ai vertici di Palladium Hotel: Jesus Sobrino e Abel Matutes Prats nuovi ceo e presidente Palladium Hotel Group celebra il proprio cinquantesimo anniversario e annuncia un nuovo presidente e un nuovo ceo. Dopo mezzo secolo di carriera nel settore turistico, il Grupo Empresa Matutes riforma infatti la propria struttura organizzativa, per adattarsi ai nuovi tempi e puntare alla separazione tra la gestione del patrimonio immobiliare e l’operatività alberghiera. Abel Matutes Prats sarà quindi il nuovo presidente e Jesus Sobrino il nuovo ceo di Palladium Hotel Group. La carica di vicedirettore generale, già dello stesso Abel Matutes Prats, è ora in carico di Carmen Matutes Prats, mentre Abel Matutes Juan, fondatore e presidente della compagnia, manterrà la presidenza della holding Grupo Empresas Matutes a cui appartiene il medesimo Palladium Hotel Group. Nel 2019 Palladium Hotel Group ha generato un fatturato di oltre 752 milioni di euro, con una crescita del 13% rispetto all’anno precedente.

