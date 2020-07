Accor: aperto il 72% delle strutture italiane

Prosegue il programma di riapertura degli hotel del gruppo Accor in Italia. Al momento nella Penisola è già operativo il 72% delle strutture della compagnia, con il 14% che non ha mai smesso di accogliere gli ospiti anche durante il periodo di lockdown. Al fine di offrire agli ospiti una maggiore flessibilità e più tranquillità in fase di prenotazione, Accor ha poi lanciato la formula Viaggia senza pensieri: le migliori tariffe disponibili diventano così flessibili e cancellabili o modificabili sino a 72 ore prima dell’arrivo.

Per garantire la sicurezza e il benessere degli ospiti e del personale, il gruppo ha inoltre stretto una partnership con Sgs, azienda specializzata nel mondo dei servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione, per l’accertamento dell’applicazione di tutti i nuovi protocolli da parte degli hotel per l’ottenimento del label Allsafe. Al fine di incoraggiare il recupero della fiducia dei viaggiatori, e in linea con i codici di trasparenza del gruppo Accor, sarà possibile consultare quali hotel hanno ottenuto la certificazione sui siti web di ogni struttura, nonché tramite un Qr code che verrà assegnato agli alberghi per facilitare la verifica in tempo reale.