Il gruppo Fattal apre il Leonardo Boutique Rome

Situato a pochi passi dalla stazione di Roma Termini, offre 81 camere, cocktail bar e due sale per piccoli meeting fino a dieci persone. È finito il conto alla rovescia per il Leonardo Boutique Rome Termini. Acquistato dal gruppo Fattal nella primavera del 2019, è stato recentemente inaugurato: è il primo rappresentante di Leonardo Boutique in Italia e anche prima proprietà romana della compagnia.

«Oltre a Milano, Roma e Venezia, nel mirino del nostro gruppo ci sono anche le province più piccole, con un buon traffico business oltre che turistico – spiega il cluster general manager Leonardo Hotels Italy, Austria e Ungheria, Rafi Carmon -. Gli alberghi che apriremo in Italia nei prossimi mesi (come il Leonardo Hotel Verona, che verrà inaugurato nella primavera del 2020) non faranno capo specificatamente a un marchio o a un altro: a seconda del contesto e della struttura che rileveremo e su cui andremo a intervenire capiremo quale marchio e format del nostro gruppo si adatta meglio».

Leonardo Hotels Central Europe fa parte del gruppo Fattal Hotel, fondato nel 1998 da David Fattal. La compagnia oggi gestisce più di 200 hotel con oltre 40 mila camere in più di 100 destinazioni e 18 Paesi.